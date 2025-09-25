ركوب الدراجة يحمي ذاكرتك.. دراسة تكشف العلاقة

لا يقتصر ركوب الدراجات على كونه وسيلة صديقة للبيئة أو موفرة للمال، بل قد يسهم أيضًا في حماية الدماغ من أمراض التنكس العصبي.

وأظهرت دراسة حديثة نُشرت في JAMA Network Open، وشملت نحو 480 ألف شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن ركوب الدراجات للتنقل ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 19%، وخطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 22% مقارنة بمن يعتمدون على السيارات أو وسائل النقل الأخرى.

وتابع الباحثون المشاركين، الذين بلغ متوسط أعمارهم 56 عامًا، لأكثر من 13 عامًا، وخلال هذه الفترة أصيب نحو 8845 شخصًا بالخرف و3956 بمرض الزهايمر. كما بينت النتائج أن ركوب الدراجات ارتبط بزيادة حجم الحُصين، وهو الجزء المسؤول عن الذاكرة والتعلم في الدماغ.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن هذه النتائج لا تعني أن ركوب الدراجات علاج مباشر للخرف، خاصة أن غالبية المشاركين كانوا أكثر صحة عند بداية الدراسة، وقد لا تنطبق النتائج على جميع الفئات أو الأعراق.

وأظهرت الدراسة نتائج غير متوقعة بشأن المشي، إذ ارتبط بانخفاض طفيف في خطر الخرف بنسبة 6%، لكنه ارتبط بزيادة خطر الزهايمر بنسبة 14%. وأوضح بعض الأطباء أن ذلك قد يعكس أن الأشخاص الذين يمشون أكثر ربما يعانون مشكلات معرفية أو توازن غير ملحوظة.

رغم هذه التحفظات، يشير أطباء الأعصاب إلى أن النتائج تؤكد الدور المهم للنشاط البدني في دعم صحة الدماغ.

وينصح الخبراء بممارسة ركوب الدراجات عدة مرات أسبوعيًا، حتى لمسافات قصيرة أو باستخدام الدراجات الثابتة داخل المنزل.

كما توصي منظمة الصحة العالمية البالغين بممارسة ما بين 150 و300 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعيًا، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط المكثف.