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صحة

"حل سحري" يحسن نومك في الصيف

"حل سحري" يحسن نومك في الصيف
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
16 يوليو 2024، 8:06 ص

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في الصيف على أنماط نومنا، ما قد يجعلنا نستيقظ بصعوبة في صباح اليوم التالي. 

ومؤخرًا اقترح الخبراء حلاً فعالاً للتغلب على تلك المشكلة وهي الستائر المعتمة.

ويقول الخبراء إن تلك الستائر توفر بيئة نوم أكثر ظلمة، ما يساعد على تحسين جودة النوم، لا سيّما في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء.

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 وتعد هذه الستائر مفيدة أيضًا لأولئك الذين يعملون في مناوبات ليلية ولغرف نوم الأطفال أيضًا، إذ تسمح بنوم مريح حتى في وضح النهار.

علاوة على ذلك، تساعد الستائر المعتمة على التحكم في درجة حرارة الغرفة من خلال حجب حرارة الشمس، ما يساهم في توفير بيئة أكثر برودة وتقليل الحاجة إلى استخدام المراوح.

ويمكن أن تقلل الستائر المعتمة من استهلاك الطاقة وتخفيض فاتورة الكهرباء، كما أنها تزيد الخصوصية وتقلل من الوهج الناتج عن شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول، وتحمي الأثاث من أشعة الشمس المباشرة.

ولتحقيق نوم أفضل خلال الصيف، يُنصح بتبديل الفراش بأغطية وسائد وملاءات من الحرير أو الساتان، التي توفر تأثيرًا وتبريدًا خفيفًا، كما يُفضل استخدام لحاف خفيف.

الصيفالنوم

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