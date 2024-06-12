تطوير أجسام مضادة لتحييد سم عنكبوت "خطير"

أعلن عالم الأحياء في جامعة براونشفايغ التقنية، البروفيسور مايكل هيست، عن تطوير أجسام مضادة بشرية قادرة على تحييد سم عنكبوت الأرملة السوداء الخطير، وفق موقع "ميديكال إكسبريس".

واعتبر الموقع، في تقرير له، هذا الإنجاز بأنه يمثل خطوة محورية نحو استبدال العلاجات التقليدية المشتقة من أمصال الخيل، التي غالبًا ما تشكل مخاطر حدوث ردود فعل سلبية لدى المرضى.

وفي السنوات الأخيرة، أثار زحف عناكب الأرملة السوداء إلى بيئات جديدة مخاوف بشأن الزيادة المحتملة في حوادث تسمم ناجمة عن السم العصبي لهذه العناكب.

تهديد صحي

ومن بين الأنواع المختلفة من العناكب، يشكل عنكبوت الأرملة السوداء تهديدًا صحيًا كبيرًا بسبب السم العصبي القوي، المعروف باسم "ألفا لاتروتوكسين".

ومع ذلك، فإن التقدم في الأبحاث التي أجراها العلماء في ألمانيا يوفر وسيلة واعدة للتخفيف من آثار لدغات هذه العناكب.

وأكد التقرير أنه رغم فاعلية مضادات السموم التقليدية التي يتم الحصول عليها من بروتينات الحصان، فإنها تنطوي على عيوب مثل داء المصل، والتباين في تكوين الأجسام المضادة من دفعة إلى أخرى.

وإدراكًا للحاجة إلى بديل أكثر أمانًا واتساقًا، استخدم فريق البحث تقنيات متقدمة لهندسة الأجسام المضادة البشرية من خلال طريقة في المختبر تسمى العرض الفيروسي للأجسام المضادة.

ومن خلال الاستفادة من مجموعة جينات واسعة تضم أكثر من 10 مليارات من الأجسام المضادة المختلفة، حدد العلماء الأجسام المضادة المرشحة القادرة على استهداف سموم الأرملة السوداء على وجه التحديد.

وتوفر هذه الأجسام المضادة المهندسة مزايا من حيث إمكانية التكاثر ومراقبة الجودة؛ مما يلغي الحاجة إلى تحصين الخيول واستخراج الدم، وهو تحسن له آثار كبيرة حتى على رعاية الحيوان.