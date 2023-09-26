في واقعة غريبة.. مسن يفقد وزنه بسرعة لا تصدق

حقق رجل يدعى باهاما إيجوبوف ويبلغ من العمر 69 عامًا من جمهورية داغستان الروسية، رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا لأسرع فقدان للوزن، بعد أن فقد أكثر من 11 كيلوغرامًا خلال سباق استمر ساعتين ونصف الساعة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "Dearborn" الأمريكية، دخل باهاما إلى المركز الثاني في كتاب الأرقام القياسية الروسي في عام 2019 عندما خسر 9.3 كغم بعد سباق دام خمس ساعات، لكنه تمكن مؤخرًا من تحطيم رقمه القياسي خارج الماء بخسارة 11.1 كغم في ساعتين ونصف الساعة خلال سباق بطول 21 كم.

ولا يستطيع باهاما إثبات رقمه القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فهي لا تعترف بمسابقات إنقاص الوزن السريعة حتى لا يتم تشجيع الناس على خوض تجارب خطيرة، لكن يدعي أنه أسرع خاسر وزن في العالم.

"على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة هذه، حاول الكثيرون التغلب على الرقم القياسي الخاص بي، سواء من الأمريكيين أو الروس"، وفق باهاما.

وقال باهاما: "لقد جربها 25 شخصًا، حتى من قوات النخبة العسكرية، وانتهى الأمر بأكثر من نصفهم في المستشفى".

يشار إلى أن باهاما بطل روسي وأوروبي وحتى عالمي في الجودو والسامبو والمصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة الحرة، ويفتخر بأنه كان قادرًا في شبابه على خسارة ما يصل إلى 17 كغم في المعارك.

المصدر: وكالة "Dearborn" الأمريكية