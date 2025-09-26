الإفراط في القهوة والسكر يضر القلب ويسرع الشيخوخة

حذر طبيب القلب الأمريكي، الدكتور سانجاي بهوجراج، من الإفراط في تناول القهوة والسكريات، مشيرًا إلى أن ذلك قد يسرع الشيخوخة البيولوجية ويؤثر سلبًا على صحة القلب.

وأوضح الدكتور بهوجراج أن الكافيين والسكر لا يمنحان الطاقة مؤقتًا فحسب، بل يرفعان مستويات التوتر والالتهاب في الجسم؛ ما يزيد ضغط القلب ويضعف النوم الطبيعي وقدرة الجسم على التعافي، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن تناول السكريات يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة؛ ما يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة تسبب الإجهاد التأكسدي وتلف الشرايين، بينما يضعف الإفراط في الكافيين التوازن العصبي ويزيد اعتماد الجسم على المنشطات.

أخبار ذات علاقة ما سبب شعورك بالخمول بعد فنجان القهوة؟

وأكد الطبيب أن الرغبة في القهوة أو السكر ليست ضعفًا، بل إشارة إلى حاجة الجسم إلى وقود أفضل، وأن الاستهلاك المعتدل للقهوة (3-5 أكواب يوميًا) يحافظ على فوائدها، شريطة تجنب إضافة السكر أو الكريمة الثقيلة.

وشدد الدكتور بهوجراج على أن اختيار القهوة السوداء، وتقليل السكريات، والحفاظ على استهلاك الكافيين ضمن الحدود الصحية، يحمي القلب، ويدعم النوم والطاقة، ويساعد في إبطاء الشيخوخة.