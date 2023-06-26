رغم النعاس لا تستطيع النوم.. تعرف على الأسباب والعلاج

تنتظر ساعات النوم بفارغ الصبر من شدة التعب والإرهاق خلال اليوم، وتكون المفاجأة بعدم قدرتك على النوم رغم النعاس والتعب فما أسباب ذلك.

السبب الرئيسي لعدم القدرة على النوم

تعطل الساعة البيولوجية في جسمك وفقا لموقع "ويب طب" هو السبب الرئيسي لعدم القدرة على النوم، فهي منبه يعرف الليل من النهار، ومستويات الهرمونات كهرمون الميلاتونين (Melatonin) المسؤول عن النوم.

وهرمون الميلاتونين هو الذي ينظم النوم، والذي يفرز من قبل النواة فوق التصالبية الموجودة في الدماغ، وهي الساعة الرئيسية للجسم.

ويصبح الهرمون في أعلى مستوياته في الليل، وينخفض مع الضوء في النهار.