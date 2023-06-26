رغم النعاس لا تستطيع النوم.. تعرف على الأسباب والعلاج
تنتظر ساعات النوم بفارغ الصبر من شدة التعب والإرهاق خلال اليوم، وتكون المفاجأة بعدم قدرتك على النوم رغم النعاس والتعب فما أسباب ذلك.
السبب الرئيسي لعدم القدرة على النوم
تعطل الساعة البيولوجية في جسمك وفقا لموقع "ويب طب" هو السبب الرئيسي لعدم القدرة على النوم، فهي منبه يعرف الليل من النهار، ومستويات الهرمونات كهرمون الميلاتونين (Melatonin) المسؤول عن النوم.
وهرمون الميلاتونين هو الذي ينظم النوم، والذي يفرز من قبل النواة فوق التصالبية الموجودة في الدماغ، وهي الساعة الرئيسية للجسم.
ويصبح الهرمون في أعلى مستوياته في الليل، وينخفض مع الضوء في النهار.
أسباب أخرى لعدم القدرة على النوم رغم النعاس
التوتر والقلق
استمرار القلق طوال الليل يعطل عمل الساعة البيولوجية، كما يرفع من مستويات هرمون الكورتيزول.
التغيرات الهرمونية
أكثر من يعاني من التغير الهرموني هي المرأة خاصة قبل الدورة الشهرية، لقلة إنتاج الميلاتونين، والتعرض لتقلصات الدورة وانخفاض حركة العين السريعة.
وما يؤثر أيضا على النوم أعراض مرحلة انقطاع الطمث بسبب انخفاض هرمونات الأستروجين والبروجستيرون في الجسم.
استهلاك الكافيين
شرب 5 فناجين من الكافيين في اليوم يؤثر على النوم وجودته.
استخدام الأجهزة
الأضواء الزرقاء التي تنبعث من الأجهزة الإلكترونية تعطل من الإيقاع البيولوجي الطبيعي ويحد من إنتاج الميلاتونين.
وقد يكون المحتوى المعروض على الإنترنت محفزًا للتوتر قبل النوم وهي من أسباب عدم القدرة على النوم رغم النعاس.
الأرق
قد يستمر الأرق عدة أيام أو أسابيع أو قد يكون مزمنًا ويزيد عن 3 أشهر.
علاج عدم القدرة على النوم
1.العلاج المنزلي
إليك بعضًا من خطوات العلاج المعرفي السلوكي التي قد تساعدك:
التخلص من بعض العادات التي تساهم في خلق صعوبة في النوم والتقليل من جودته.
العلاج المعرفي بالاسترخاء مثل: تقليل التوتر والقلق، وممارسة تمارين الاسترخاء أو التأمل.
العلاج بالإبر الصينية
تحديد وقت للنوم
2. العلاج الطبي
يحتاج هذا العلاج إلى موافقة الطبيب، مثل:
مضادات الاكتئاب التي تساعد على التخلص من الأرق والقلق.
البينزوديازيبينات (Benzodiazepine).
دوكسيبين (Doxepine).
إزوبيكلون (Eszopiclone).
ليمبوركسانت (Lemborexant).