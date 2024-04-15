حبيبات كربون مبتكرة تمنح الأمل لمرضى تليف الكبد

أظهرت حبيبات كربون صممها باحثون في جامعة كوليدج لندن (UCL) قدرة على التخفيف من بكتيريا الأمعاء الضارة والالتهابات؛ ما يوفر بصيص أمل في مكافحة تليف الكبد والمضاعفات الصحية المرتبطة به، بحسب تقرير لموقع (Medical Xpress).

وذكر الموقع أن البحث أظهر فعالية حبيبات الكربون هذه في استعادة توازن الميكروبيوم في الأمعاء، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على وظائف الكبد والكلى والدماغ في الدراسات التي أجريت على الفئران.

والأهم من ذلك، بحسب الموقع، أن نتائج البحث تشير إلى سلامة حبيبات الكربون هذه للتطبيقات البشرية المحتملة.

وتأتي نتائج هذا البحث في وقت حرج، حيث يعاني ما يقرب من 100 مليون فرد في جميع أنحاء العالم من تليف الكبد، وهي حالة تتفاقم بسبب انتشار بكتيريا الأمعاء الضارة وما يترتب على ذلك من التهابات.