3 أنواع من المكسرات تحتوي على بروتين أكثر من البيض

تقدم المكسرات مزيجًا من الألياف والدهون الصحية والبروتين، ولطالما تمت الإشادة بها كواحدة من الأطعمة الصحية التي تحافظ على القلب والدماغ.

وبعض المكسرات تتجاوز محتوى البروتين الموجود في البيضة، بحسب ما أكده خبراء في مجال التغذية لموقع Eating well، وهي:

الفول السوداني

رغم كونه من البقوليات، يبرز بجاذبيته الجوزية وقيمته الغذائية العالي. وتحتوي حصة الفول السوداني الواحدة على أكثر من 7 غرامات من البروتين؛ ما يجعله خيارًا مثاليًّا للمكمل الغذائي.

ويسهم استهلاك الفول السوداني في استقرار مستويات السكر في الدم وضمان الحفاظ على الطاقة؛ ما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.