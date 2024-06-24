3 أنواع من المكسرات تحتوي على بروتين أكثر من البيض
تقدم المكسرات مزيجًا من الألياف والدهون الصحية والبروتين، ولطالما تمت الإشادة بها كواحدة من الأطعمة الصحية التي تحافظ على القلب والدماغ.
وبعض المكسرات تتجاوز محتوى البروتين الموجود في البيضة، بحسب ما أكده خبراء في مجال التغذية لموقع Eating well، وهي:
الفول السوداني
رغم كونه من البقوليات، يبرز بجاذبيته الجوزية وقيمته الغذائية العالي. وتحتوي حصة الفول السوداني الواحدة على أكثر من 7 غرامات من البروتين؛ ما يجعله خيارًا مثاليًّا للمكمل الغذائي.
ويسهم استهلاك الفول السوداني في استقرار مستويات السكر في الدم وضمان الحفاظ على الطاقة؛ ما يجعله إضافة قيمة لنظام غذائي صحي.
اللوز
يحتوي على قيمة غذائية عالية، وتمنحك حصة اللوز الواحدة 6 غرامات من البروتين. كما إنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة، التي تسهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.
كما توفر حصة واحدة منه أكثر من 10% من الاحتياجات اليومية من الألياف، وبفضل محتواه الغذائي الغني، يعد اللوز عنصرًا أساسيًّا في الوصفات الحلوة والمالحة.
الفستق
الفستق هو خيار ممتاز آخر، حيث توفر الحصة منه نحو 6 غرامات من البروتين، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل البوتاسيوم وفيتامين B6 والمنغنيز.
وتشير الدراسات الأخيرة إلى أن تناول الفستق بانتظام يعزز صحة الأمعاء من خلال دعم البكتيريا النافعة.