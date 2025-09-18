3 أدوات منزلية شائعة قد تضر بصحتك دون أن تدري

حذّر الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي وخريج جامعة هارفارد، من ثلاثة عناصر شائعة الاستخدام في المنزل قد تبدو غير مؤذية، لكنها قد تشكّل خطرًا صحيًا على المدى الطويل.

ألواح التقطيع البلاستيكية

وأوضح سيثي وفقا لـ"الديلي ميل" أن الاستخدام المتكرر للسكاكين على ألواح التقطيع البلاستيكية يؤدي إلى إطلاق جزيئات دقيقة من البلاستيك تختلط بالطعام، وتتراكم في الجسم مع الوقت، ما قد يسبب اضطرابات هرمونية ومشاكل صحية مزمنة.

ونصح باللجوء إلى ألواح التقطيع المصنوعة من الخشب أو الخيزران أو الزجاج.

المقالي غير اللاصقة التالفة

وأكد أن المقالي غير اللاصقة، خصوصًا المخدوشة أو المتشققة، قد تطلق مواد كيميائية ضارة تُعرف باسم PFAS، والتي ارتبطت بأمراض مثل السرطان واضطرابات الغدد الصماء.

وحتى الأنواع الأحدث التي تُسوّق على أنها خالية من PFOA لا تخلو من الخطر إذا تعرّضت للتلف. ويوصي باستخدام أوانٍ من الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك كبدائل أكثر أمانًا.

الشموع المعطرة

أشار إلى أن بعض الشموع المعطرة تحتوي على مركبات مثل الفثالات وشمع البارافين، والتي تطلق مواد كيميائية متطايرة عند احتراقها، قد تؤثر على الخصوبة والتوازن الهرموني.

ويفضل استخدام شموع مصنوعة من شمع الصويا أو العسل أو جوز الهند، على أن تكون غير معطرة.