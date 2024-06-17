نصائح للتعامل مع لحوم الأضاحي حتى لا تفسد

يعاني العديد من الناس خلال فترة عيد الأضحى من فساد لحم الأضاحي دون معرفة السبب.

وهناك عدة طرق يجب أخذها بعين الاعتبار عند تجميد لحم الأضاحي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووجود كمية من اللحم خلال فترة العيد.

بدوره أكد أستاذ التغذية في المركز القومي المصري للبحوث الدكتور حسن حسونة، على ضرورة تهوية اللحم جيدا بعد الذبح وتعريضها للهواء من أجل عملية التشميع.