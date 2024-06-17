نصائح للتعامل مع لحوم الأضاحي حتى لا تفسد
يعاني العديد من الناس خلال فترة عيد الأضحى من فساد لحم الأضاحي دون معرفة السبب.
وهناك عدة طرق يجب أخذها بعين الاعتبار عند تجميد لحم الأضاحي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ووجود كمية من اللحم خلال فترة العيد.
بدوره أكد أستاذ التغذية في المركز القومي المصري للبحوث الدكتور حسن حسونة، على ضرورة تهوية اللحم جيدا بعد الذبح وتعريضها للهواء من أجل عملية التشميع.
ونصح حسونة، خلال مداخلة مع إحدى الإذاعات المصرية، بتجنب تخزين اللحوم التي تحتوي على عظم بل تناولها مباشرة.
وأضاف أستاذ التغذية إلى أهمية عدم وضع جميع كميات اللحم معا، بل حفظها بأكياس منفصلة.
وأشار حسونة إلى أنه من الأفضل تناول لحوم البقر والجاموس خلال أيام العيد؛ لاحتوائها على نسبة دهون أقل من لحم الضأن، كما أنها سهلة الهضم.
وفيما يتعلق بمدة التخزين، بيّن حسونة أنه بالإمكان تخزين اللحوم لمدة 6 شهور في الثلاجات العادية، وسنة في نظام التبريد بالنتروجين.