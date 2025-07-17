لماذا يُنصح بشرب ماء الليمون صباحًا؟

شرب كوب من ماء الليمون الدافئ صباحًا أصبح من العادات الصحية المتبعة عالميًّا، لما له من تأثير إيجابي على الصحة العامة.

ويتم تحضير ماء الليمون بخلط عصير الليمون الطازج مع الماء الدافئ، ويساهم هذا المشروب في طرد السموم من الجسم، ويحافظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك ثمانية فوائد لشرب ماء الليمون صباحًا:

ترطيب الجسم وإزالة السموم

يُعيد ماء الليمون ترطيب الجسم بعد فترة النوم، ويُساعد في الحفاظ على مستويات السوائل الضرورية لصحة الجلد والهضم والطاقة.

مصدر غني بفيتامين "سي"

يُعزز فيتامين "سي" الموجود في الليمون المناعة ويحمي الخلايا، كما يدعم صحة البشرة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

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تحسين عملية الهضم

يحفز ماء الليمون إنتاج العصارات الهضمية والصفراء، مما يخفف من الانتفاخ وعسر الهضم، ويساعد على انتظام حركة الأمعاء.

دعم فقدان الوزن

يساهم في زيادة الشعور بالامتلاء، مما يساعد على تقليل السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تأثير البوليفينول في الليمون الذي يعزز الأيض ويمنع زيادة الوزن.

تحسين جودة البشرة

مضادات الأكسدة وفيتامين سي تقللان من التجاعيد والجفاف، مما يمنح البشرة مظهرًا صحيًّا ومتوهجًا.

إنعاش النفس

يُساهم في تحييد الروائح الكريهة بالفم ويقلل من مشاكل الأسنان واللثة، مع التنبيه إلى ضرورة الاعتدال لتجنب تآكل مينا الأسنان بسبب الحمض.

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زيادة الطاقة وتحسين المزاج

يعمل على رفع مستويات الطاقة ويحسن المزاج بفضل مذاقه المنعش، كما أن رائحة الليمون تساعد في تقليل التوتر والقلق.

دعم صحة الكلى

يزيد من إنتاج البول ويمنع تكون حصى الكلى عن طريق رفع مستويات السيترات في البول، مما يمنع تراكم البلورات.

إن اعتماد عادة شرب ماء الليمون الدافئ يوميًّا يمكن أن يكون خطوة بسيطة وفعالة لتعزيز الصحة والرفاهية بشكل عام، مع ضرورة تناوله باعتدال لتجنب أي آثار جانبية.