أعلنت شركة الأدوية الدنماركية "بافاريان نورديك"، أنها وقعت عقدا لتوفير 440 ألف جرعة من لقاحها ضد جدري القردة (إمبوكس) إلى "دول أوروبية لم يكشف عنها".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أن الانتشار السريع لسلالة جديدة أكثر خطورة من" إمبوكس" هي "كلايد 1 بي" بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت شركة "بافاريان نورديك" إن الطلبية كانت متوقعة وضُمِّنَت في توقعات الشركة لهذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بول تشابلن في بيان "تم التخطيط للطلبية الأخيرة ضمن إرشاداتنا الأساسية لهذا العام، وبذلك لن يؤثر الأمر على القدرة المتاحة لدعم الحكومات والمنظمات في الاستجابة الطارئة الصحية العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية والتي تثير قلقا دوليا بشأن إمبوكس".

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وقالت شركة تصنيع اللقاحات الأسبوع الماضي إنها "مستعدة لتوفير ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من لقاحها ضد إمبوكس بحلول نهاية 2025".

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى زيادة كبيرة في إنتاج اللقاحات، وقالت إن حملة التطعيم يجب أن تكون أولوية رئيسة للدول المتضررة.

وقالت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، أنه سيتم توزيع حوالي 200 ألف جرعة في أفريقيا بفضل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشركة "بافاريان نورديك"، التي تمت الموافقة على لقاحها للوقاية من جدري القردة منذ عام 2019.

وأعلنت فرنسا هذا الأسبوع أنها ستتبرع بمئة ألف جرعة من لقاح جدري القردة للدول التي سجلت إصابات، وقالت الولايات المتحدة إنها ستتبرع بخمسين ألف جرعة لجمهورية الكونغو الديموقراطية، التي أبلغت عن أكثر من 16 ألف إصابة و500 حالة وفاة هذا العام.

في 15 آب/أغسطس، أفادت السويد عن أول حالة مؤكدة للإصابة بالسلالة "كلايد 1" خارج أفريقيا.