هل ساءت أعراض انقطاع الطمث عبر الأجيال؟

وتؤكد الدكتورة سوزان ريد، المتخصصة في صحة المرأة، هذه النتائج، مشددة على الطبيعة المتعددة الأوجه لانقطاع الطمث، إذ تتشابك التأثيرات البيئية والوراثية والاجتماعية لتشكل تجارب المرأة؛ ما يمثل نسيجًا معقدًا يصعب حله.

وفي حين أن تغيير المعايير الثقافية قد يشجع على زيادة الإبلاغ عن الأعراض المصاحبة لهذه المرحلة، إلا أنه لا يمكن استبعاد الزيادة الملحوظة. ووفرت دراسة صحة المرأة عبر البلاد (SWAN) المزيد من الأفكار، كما كشفت عن التفاوتات في مدة الأعراض والحصول على العلاج بين المجموعات العرقية المختلفة، وأظهرت عوامل مثل مستويات التوتر والتحصيل العلمي كمحددات مؤثرة لشدة الأعراض.

وتظهر التغيرات اللاجينية، أي التغيرات في الحمض النووي التي تحدث على مدى العمر، كوسيلة واعدة لاستكشاف أسباب هذه التغييرات، إذ إنها قد تتأثر بالعوامل البيئية، وبالتالي يمكن أن تساهم في حدوث اختلافات في تجارب انقطاع الطمث عبر الأجيال. وعلى الرغم من أن الآليات الدقيقة لحل هذه المشكلة لا تزال بعيدة المنال، إلا أن الأبحاث تؤكد أهمية النظر في العوامل الوراثية والبيئية في فهم أعراض انقطاع الطمث.

وتدعو الدكتورة ريد إلى الإدارة الاستباقية لأعراض انقطاع الطمث، مع التركيز على أهمية طلب المساعدة الطبية عندما تصبح الأعراض مرهقة. وبعيدًا عن تخفيف الانزعاج، فإن معالجة الأعراض على الفور يمكن أن تخفف أيضًا من المخاطر الصحية المرتبطة بها، مثل زيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن خلال الاعتراف بالطبيعة المتعددة العوامل لانقطاع الطمث وإعطاء الأولوية لإدارة الأعراض، يمكن للنساء اجتياز هذا التحول الطبيعي بمزيد من الراحة والرفاهية.