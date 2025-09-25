فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض الخطير

أظهرت الدراسات أن مرض باركنسون، المعروف بأعراضه الحركية مثل الرعشة وبطء الحركة وتيبس العضلات، قد يكون مرتبطًا أيضًا بفقدان حاسة الشم قبل سنوات من ظهور الأعراض الأخرى.

ويُصيب مرض باركنسون غالبية الأشخاص فوق سن الخمسين، ويظهر لدى 1% فقط من الشباب. بينما تركز الأعراض الأكثر شيوعًا على الحركة الجسدية، يمكن أن يكون ضعف أو فقدان الشم من العلامات المبكرة للمرض، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 95% من المصابين بالمرض يعانون من ضعف أو فقدان حاسة الشم بدرجات متفاوتة.

ويؤثر فقدان الشم على القدرة على تذوق الطعام؛ ما قد يؤدي إلى تغيّرات في الوزن، ويؤثر على المزاج وجودة الحياة والسلامة الشخصية، مثل عدم القدرة على شم احتراق الطعام. ولا يستجيب هذا العرض لأدوية باركنسون التقليدية، لذا من غير المتوقع تحسنه بالعلاج.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تشمل أعراض المرض الأخرى مشاكل التوازن، وآلام الأعصاب، وصعوبات التبول، والإمساك، وعسر البلع، وسيلان اللعاب، واضطرابات النوم، ومشاكل جنسية، وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف، وفرط التعرق.

ويؤكد الخبراء أن التعرف المبكر على هذه العلامات، بما فيها فقدان حاسة الشم، يمكن أن يسهم في تشخيص المرض بشكل أسرع وتحسين جودة حياة المرضى.