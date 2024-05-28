المشروبات الغازية المدعمة بـ"البروبيوتيك".. هل هي آمنة صحيًّا؟

في السوبرماركت، قد تجد نفسك أمام مجموعة متنوعة من المشروبات، بعضها يدَعي تحسين صحتك بشكل عام.

وتقدم هذه المشروبات، المعروفة باسم "المشروبات الوظيفية"، فوائد تفوق التغذية الأساسية، مثل: تحسين الصحة، وزيادة مستويات الطاقة، بفضل مكوناتها النشطة، مثل: الفيتامينات والمعادن والأعشاب.

وكشف تقرير حديث نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن نحو 40% من البالغين يبحثون عن هذه المشروبات في المتاجر. ويرجع هذا الاهتمام إلى انتشار "إرهاق الحبوب الدوائية" بين المستهلكين، وفقًا لتقديرات هوارد تيلفورد، مدير أبحاث المشروبات الغازية في يورومونيتور إنترناشيونال.

وتُعتبر هذه المشروبات وسيلة ممتعة لإدخال الأعشاب والمكملات الغذائية إلى النظام الغذائي، بحسب تصريحات تيلفورد.

ويشير التقرير أيضًا إلى أهمية مكونات البروبيوتيك والبريبايوتك في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات، وهي عوامل تؤثر على الصحة العامة.