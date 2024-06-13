ترند "اللحوم النيئة" على "تيك توك".. ما رأي الخبراء؟ (فيديو)

حذر خبراء في مجال الصحة من نظام "اللحوم النيئة والمشوية" الغذائي الذي يحظى بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا "تيك توك"، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، والنقرس، والاسقربوط، وحتى سرطان القولون والمستقيم.

واكتسب هذا النظام الغذائي شهرة واسعة في "تيك توك" بعد مشاركة أكثر من 100 مليون مقطع فيديو عنه، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتضمن نظام "الكارنيفور" كما يطلق عليه البعض تناول اللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية مثل الزبدة والبيض فقط، مع استبعاد المجموعات الغذائية الأخرى مثل الفواكه والخضراوات والبذور.