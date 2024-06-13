ترند "اللحوم النيئة" على "تيك توك".. ما رأي الخبراء؟ (فيديو)
حذر خبراء في مجال الصحة من نظام "اللحوم النيئة والمشوية" الغذائي الذي يحظى بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا "تيك توك"، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، والنقرس، والاسقربوط، وحتى سرطان القولون والمستقيم.
واكتسب هذا النظام الغذائي شهرة واسعة في "تيك توك" بعد مشاركة أكثر من 100 مليون مقطع فيديو عنه، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويتضمن نظام "الكارنيفور" كما يطلق عليه البعض تناول اللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية مثل الزبدة والبيض فقط، مع استبعاد المجموعات الغذائية الأخرى مثل الفواكه والخضراوات والبذور.
"تجريد من الألياف والكاربوهيدرات"
وحذر خبير من أن النظام الغذائي الذي يقتصر على منتجات اللحوم يجرد العناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين C والألياف، بينما يزيد من نسبة الكوليسترول الضار.
وأظهرت الدراسات الحديثة أن نقص الألياف يمكن أن يكون مسؤولاً عن ارتفاع حالات سرطان القولون والمستقيم لدى الشباب، إذ إن العناصر الغذائية الموجودة في الكربوهيدرات تمنع السموم السيئة من التفاقم في الجهاز الهضمي.
وقال الخبير: "تحتوي اللحوم والبيض والزبدة على كمية كبيرة من الفيتامينات الأساسية، وهذا صحيح إلى حد كبير، ومع ذلك، فإن ما يتجاهله الكثيرون هو كل العناصر التي يحتاجها جسمك والتي لا يحتويها هذا النظام الغذائي المقيد".
وعلى عكس الأنظمة الغذائية المتطرفة الأخرى مثل الكيتو، والتي تعتبر منخفضة الكربوهيدرات، يهدف النظام الغذائي الذي يعتمد على اللحوم إلى التخلص من الكربوهيدرات تمامًا.
ويعتمد هذا النظام على الاعتقاد بأن أسلافنا منذ آلاف السنين كانوا يعيشون على اللحوم فقط، إذ يدعي المؤيدون أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكر، بما في ذلك بعض الفواكه مثل التفاح والموز، هي المسؤولة عن ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة.
لكن، بحسب الخبراء فأن عدم الحصول على ما يكفي من الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي إلى نقص الطاقة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.
علاوة على ذلك، فإن الكربوهيدرات المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل البطاطا الحلوة والشوفان والخبز الكامل، هي المصدر الرئيس للألياف في النظام الغذائي الصحي.
وفي النهاية حذر الخبراء من أن اتباع نظام غذائي يعتمد على أكل اللحوم وحرمان الجسم من الألياف الضرورية للحفاظ على الهضم الصحي وحركات الأمعاء المنتظمة.