لحماية الأسنان.. تجنّب تناول هذه الأطعمة قبل الإفطار

حذّر الطبيب أبل عزيزي طبيب الأسنان الرئيس في عيادة هارلي لطب الأسنان، من تناول الحمضيات كأول شيء في الصباح لتأثيرها المباشر على مينا الأسنان.

ووضح الطبيب وفقًا لصحيفة "إكسبريس"، أن تجنب الحمضيات مهم لمنع تلف الأسنان بسبب ارتفاع حموضتها، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة للتآكل والتسوس.

وشدد الطبيب أن دفاع الفم الطبيعي ضد الأحماض يكون ضعيفًا خلال الصباح بسبب ضعف إنتاج اللعاب صباحًا، وأنه لا بد من تأخير غسل الأسنان صباحًا بالفرشاة حتى مرور 30 دقيقة على الأقل.

ونصح الطبيب كذلك بعدم تناول مشروب ساخن قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، واستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتنظيف فعال.

وفيما يتعلق بشرب القهوة صباحًا أوصى الطبيب بتجنب شربها كأول شيء في الصباح، بسبب تأثيرها المزدوج من الحموضة والتصبغ المحتمل للأسنان.

وإذا كنت ترغب بتناول القهوة في الصباح، فإنه سيكون من المفيد شطف الفم بالماء بعد ذلك.

وتحدث الطبيب عن فوائد استخدام غسول الفم كجزء من العناية بصحة الفم، خاصة الغسول المضاد للميكروبات أو الفلورايد بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، حيث يمكن أن يساعد ذلك على قتل البكتيريا، وتقوية طبقة المينا، والحفاظ على بيئة فموية صحية.

وأوصى الطبيب باستخدام الخيط بانتظام للحفاظ على صحة الأسنان.