عصير الشمندر يوميًا.. هكذا يفيد كبار السن

كشفت دراسة جديدة من جامعة إكستر أن تناول عصير غني بالنترات، مثل الشمندر، قد يُسهم في خفض ضغط الدم لدى كبار السن بفضل تأثيره الإيجابي على بكتيريا الفم.

وشملت الدراسة 75 شخصاً (39 تحت سن الثلاثين و36 في الستينات والسبعينات)، وأظهرت أن كبار السن الذين شربوا جرعتين يومياً من عصير الشمندر المركّز لمدة أسبوعين شهدوا انخفاضاً واضحاً في ضغط الدم.

أما الأصغر سناً، فلم تظهر لديهم الاستجابة نفسها.

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ويعود هذا الأثر إلى قدرة النترات الغذائية على التحول في الفم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتنظيم الضغط.

ويحدث هذا التحوّل عبر بكتيريا الفم، إذ أظهر التحليل الجيني أن عصير الشمندر قلل من البكتيريا الضارة (مثل "بريفوتيلا") وزاد من المفيدة (مثل "النيسرية") لدى كبار السن.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب أمام استراتيجيات غذائية غير دوائية لدعم صحة القلب والأوعية الدموية مع التقدم في السن.