ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل في الولايات المتحدة بنسبة 40%

قالت السلطات الصحية الأمريكية إن عدد حالات الإصابة بفيروس غرب النيل هذا العام مرتفع بشكل ملحوظ، إذ سجلت الحالات زيادة بنسبة 40% عن المعدل الطبيعي.

وبحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، المنشورة هذا الأسبوع، تم الإبلاغ حتى أوائل سبتمبر/أيلول، عن أكثر من 770 إصابة، بينها نحو 490 حالة خطيرة، مقابل حوالي 550 إصابة، منها 350 حالة خطيرة، عادةً ما تُسجل في مثل هذا الوقت من السنة.

وتكثف السلطات الصحية تحذيراتها للجمهور، إذ تُسجل معظم الإصابات بالمرض، الذي ينقله البعوض، في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.

وقال مفوض الصحة العامة في ولاية ماساتشوستس، الدكتور روبي جولدشتاين، في بيان الأسبوع الماضي: "يمكن أن يكون فيروس غرب النيل مرضًا خطيرًا للغاية، ولا تزال معدلات وجوده في البعوض مرتفعة في الوقت الحالي".

وأوصت السلطات الأشخاص بحماية أنفسهم عبر ارتداء قمصان وسراويل طويلة قدر الإمكان، واستخدام طارد حشرات مسجّل لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية عند قضاء الوقت في الهواء الطلق.