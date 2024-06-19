4 علامات تشير إلى أن نظامك الغذائي غير صحي

الاعتناء بنظام غذائي صحي ليس مجرد وسيلة للحفاظ على لياقتنا البدنية، بل هو أساس لصحتنا الشاملة، ويمكن أن يؤثر نقص التغذية على عدة جوانب من صحتنا، من الأداء الجسدي إلى صحة البشرة ونظام المناعة.

وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك أربع علامات تدل على أن نظامك الغذائي قد يكون غير صحي:

مشاكل في الشعر

تصبح الشعرة هشة أو تسقط بشكل مفرط، قد يكون هذا عرضاً على نقص البروتينات والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين د والزنك، اللازمة لصحة الشعر.

بطء في التعافي

هل تستغرق الأمور المرضية وقتاً أطول من المعتاد للتعافي؟ قد يدل هذا على نقص العناصر الغذائية المهمة لعمليات الشفاء مثل البروتينات وفيتامينات A وC والزنك.