التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
logo
صحة

الكرز يحارب الخرف.. فوائد مذهلة ضد أمراض الشيخوخة

الكرز يحارب الخرف.. فوائد مذهلة ضد أمراض الشيخوخة
تعبيرية المصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 6:49 ص

كشفت دراسات أجراها باحثون من جامعة كينت البريطانية، أن الكرز قد يلعب دورًا فعالًا في مكافحة أمراض الشيخوخة، خاصة تلك المرتبطة بصحة الدماغ، مثل: الخرف ومرض الزهايمر.

ونشرت النتائج في مجلة Antioxidants، حيث أظهرت أن إدراج الكرز ضمن النظام الغذائي، سواء كعصير أو مسحوق، ساعد في التخفيف من أعراض الأمراض التنكسية العصبية.

وأوضح العلماء أن تحويل الكرز إلى مسحوق جاف يحافظ على مضادات الأكسدة القوية فيه، مثل: الأنثوسيانين، حتى عند استخدام الثمار الناضجة جدًّا أو غير الناضجة.

أخبار ذات علاقة

الكرز

الكرز.. فاكهة الصيف تعزز المناعة وتخفف الالتهاب

وسمّى الباحثون هذا المسحوق بـ"العلاج الفعّال لأمراض الشيخوخة"، مؤكدين فائدته بالمقارنة مع بعض المكملات الغذائية التقليدية.

وقالت الدكتورة مارينا إسكورا، إحدى المشاركات في الدراسة، إن الكرز المهمل أو غير الجذاب من حيث الشكل يمكن أن يُعاد توظيفه كمكمل غذائي صحي وفعّال، داعية إلى اعتماد هذا النهج في المناطق الزراعية لتعظيم الفائدة من المحاصيل.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC