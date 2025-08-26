الكرز يحارب الخرف.. فوائد مذهلة ضد أمراض الشيخوخة

كشفت دراسات أجراها باحثون من جامعة كينت البريطانية، أن الكرز قد يلعب دورًا فعالًا في مكافحة أمراض الشيخوخة، خاصة تلك المرتبطة بصحة الدماغ، مثل: الخرف ومرض الزهايمر.

ونشرت النتائج في مجلة Antioxidants، حيث أظهرت أن إدراج الكرز ضمن النظام الغذائي، سواء كعصير أو مسحوق، ساعد في التخفيف من أعراض الأمراض التنكسية العصبية.

وأوضح العلماء أن تحويل الكرز إلى مسحوق جاف يحافظ على مضادات الأكسدة القوية فيه، مثل: الأنثوسيانين، حتى عند استخدام الثمار الناضجة جدًّا أو غير الناضجة.

وسمّى الباحثون هذا المسحوق بـ"العلاج الفعّال لأمراض الشيخوخة"، مؤكدين فائدته بالمقارنة مع بعض المكملات الغذائية التقليدية.

وقالت الدكتورة مارينا إسكورا، إحدى المشاركات في الدراسة، إن الكرز المهمل أو غير الجذاب من حيث الشكل يمكن أن يُعاد توظيفه كمكمل غذائي صحي وفعّال، داعية إلى اعتماد هذا النهج في المناطق الزراعية لتعظيم الفائدة من المحاصيل.