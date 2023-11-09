ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت يوميًّا؟

تتعدد فوائد التوت بأنواعه وألوانه، ويعتبر من الفاكهة التي توفر عناصر غذائية مهمة للجسم، منها فيتامين c وحمض الفوليك والألياف والبوتاسيوم وغيرها.

وأظهر الكثير من الأبحاث في العقود الماضية أن التوت يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والخرف والسكري من النوع الثاني، كما يساعد في السيطرة على الالتهابات الجهازية.

وبهذا الخصوص، كشف خبراء تغذية لموقع eat this عن فوائد تناول التوت يوميًّا..

تحسين جودة النظام الغذائي

التوت غني بالعناصر الغذائية التي يجب على الجميع إضافتها إلى نظامهم الغذائي.

ويعد التوت من الأطعمة المنخفضة بالسعرات الحرارية والغنية بالفيتامينات والمعادن؛ كفيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين K والبوليفينول.

الحفاظ على الذاكرة

تظهر بيانات الأبحاث أن التوت يساعد في الحفاظ على الذاكرة والوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر، كما إن مكوناته الغذائية تقلل من خطر التدهور العصبي.

ويوصي الأطباء بتناول التوت مرتين في الأسبوع على الأقل، لأنه يحسن صحة الدماغ من خلال دعم وظيفة الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

استقرار مستويات السكر في الدم

كشفت الدراسات أن الألياف والمركبات الموجودة في التوت يمكن أن تسيطر على مستويات السكر في الدم، كما إنها تحمي من الارتفاعات والانخفاضات بالأنسولين التي تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع الثاني.