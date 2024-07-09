هل المسحوق الأبيض على الجبن المبشور خطير على صحتك؟ (فيديو)

انتشرت أخيرًا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحث الأفراد على تجنب تناول الجبن المبشور والمعبأ، زاعمين أن المسحوق الأبيض الذي يضاف إليه لمنع التكتل هي "نشارة الخشب".

وفي هذه المقاطع، أبدى العديد من المشاهدين قلقهم من هذه المزاعم، حتى إن بعضهم قال إنه لن يشتري الجبن المبشور من الآن فصاعدا.

لكن ماذا يقول خبراء التغذية عن هذه الادعاءات؟

قالت اختصاصية التغذية كريستينا كوك لموقع "توداي" أن هذه الفيديوهات تثير مخاوف الأفراد، دون الاستناد إلى مصادر علمية موثوقة، مؤكدة أن الجبن المبشور مسبقًا آمن وصحي للأكل.

وأوضحت كوك أن المسحوق الأبيض المستخدم على الجبن المبشور هو السليلوز؛ وهو مركب هيكلي عضوي يستخدم لمنع التكتل.

وأضافت أن السليلوز يُستخدم أيضًا كمخفض للسعرات الحرارية، وعامل مضاد للتكتل، ومكثف.

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السليلوز المستخدم في الأغذية يُصنع عادة من لب الخشب أو وبر القطن؛ إذ أوضحت كريستينا كوك أن السليلوز المستخرج للأغذية هو نفسه الموجود في جميع المواد النباتية تقريبًا.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على السليلوز؟

- الخبز

- الآيس كريم والحلويات المجمدة

- شراب الفطائر والصلصات

- أصابع الجرانولا

- الزبادي

- التوابل المجففة

- اللحوم المصنعة

من جانبه قال اختصاصي التغذية جين ميسر للموقع نفسه، إن السليلوز معترف به عمومًا على أنه آمن (GRAS) من قبل إدارة الغذاء والدواء، مشددا على أن البشر يفتقرون إلى الإنزيمات اللازمة لتكسير السليلوز؛ لذلك فهو يمر عبر الجهاز الهضمي، دون أن يتم امتصاصه.