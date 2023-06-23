منها جمالية.. ماذا تعرف عن فوائد الخيار؟

ويتحوي الخيار عناصر غذائية متعددة وهامة، أبرزها: فيتامين ك، فيتامين ج، المغنيسيوم، البوتاسيوم، البروتين، الكربوهيدرات، الألياف، المنغنيز، كما يتميز بأنه خال تمامًا من الدهون والكولسترول، ويشكل الماء ما نسبته 92% منه.

فوائد جمالية

توفر قشرة الخيار معظم المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة تكون موجودة فيها، وهو ما يؤدي إلى "فوائد جمالية"، لا سيما أن الخيار يُشاعد على ترطيب وتطهير البشرة وتلطيفها، كما يناسب مختلف أنواع البشرة.

ويُسهم الخيار في مكافحة علامات الشيخوخة عن طريق محاربة الجذور الحرة وترطيب البشرة واستعادة حيويتها، وتستخدم قشور الخيار في علاج حروق الشمس، ويجري استخدام شرائح الخيار لعلاج انتفاخ العيون وإزالة السواد من تحتها.

والخيار، الذي يدخل أيضًا في مكونات كريمات تفتيح البشرة وإغلاق المسامات، يستخدم للعناية بالشعر لاحتوائه على السيليكون والكبريت، اللذين يُساعدان على تحفيز نمو الشعر، كما يُساعد السيلكون يُساعد على تقوية العظام والأظافر ومنع تشققها وتكسرها.

صحة الجهاز الهضمي

وتنعكس فوائد الخيار على صحة الجهاز الهضمي، إذ يُساعد في علاج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي من حرقة، أو حموضة، أو التهابات في المعدة، كما أن احتواءه على الماء والألياف الغذائية يُساعد على طرد السموم من الجسم وتعزيز عملية الهضم وعمل الأمعاء، ويُسهم بعلاج الإمساك والوقاية منه والحفاظ على حركة الأمعاء منتظمة.

صحة القلب والأوعية الدموية

وللخيار فوائد هامة لصحة جهاز الدوران، بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف، وهو ما يُساعد على ضبط مستوى ضغط الدم الطبيعي، وتقليل نسبة الكولسترول السيئ في الجسم وبالتالي تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات.

ويساعد الخيار أيضا بسبب احتوائه على السعرات الحرارية المنخفضة، ومحتوى عال من الماء والألياف الغذائية، في عملية تخفيف الوزن.

مضاد ومحارب للالتهابات

يعتبر الخيار مضادًا ومكافحًا طبيعيًا للالتهابات في الجسم، حيثُ يُساعد الخيار في علاج ومكافحة التهابات المسالك البولية، كما أن الماء في الخيار يُساعد على منع تكون الحصى والرمال في المجاري البولية، ويعد الخيار أفضل مدر للبول.

ويُعد الخيار مفيدا في مكافحة التهابات المفاصل والنقرس ويخفف الألم باعتباره مصدرًا ممتازًا للسيليكون، والذي يُساعد في تعزيز الأنسجة الضامة.

ويُساعد الخيار باعتباره غنيًا بفيتامينات (ج، ب1، ب6، وأ)، المعادن في تخفيف آلام النقرس والتهاب المفاصل عن طريق خفض مستويات حمض اليوريك، وذلك عند خلطه بعصير الجزر.

مرضى السكري

وتصل فوائد الخيار إلى مرضى السكري، وذلك بسبب احتوائه على الماء والألياف الغذائية بنسبة عالية ونسبة قليلة من النشويات، وأيضًا معدن المنغنيز وبعض المواد الكيميائية، التي تعمل كعمل الهرمونات اللازمة لخلايا معينة في البنكرياس، حيثُ يُساعد على تعزيز تنظيم إفراز الأنسولين في الجسم.

فقدان الوزن

يساعد الخيار على فقدان الوزن، لأنه يشكل غذاء مشبعًا مع سعرات حرارية قليلة جدًا، إذ إن تناول عدة خيارات عند الشعور بالجوع يكبح الشهية، كما أنه يحتوي على نسب عالية جدا من الماء، ويشكل الماء عاملا طبيعيا يُساعد على خسارة الوزن.

فوائد أخرى

وتشمل فؤائد الخيار محاربة مرض السرطان، وإعادة الرطوبة إلى الجسم وحمايته من التعرض للجفاف، وتحسين رائحة الفم والتخلص من النفس الكريه، وتقوية العظام وتحسين صحتها.