تسعى الحكومة البريطانية، عبر تدابير وقائية، إلى إضافة "حمض الفوليك" إلى الدقيق والأرز، لمنع العيوب الخلقية لدى الأطفال.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عدم وجود "حمض الفوليك" في الدقيق والأرز، يؤدي إلى زيادة الوفيات والعيوب الخلقية كل عام.

ويقول البروفيسور نيكولاس والد من جامعة كاليفورنيا في لندن، إن "عيوب الأنبوب العصبي (NTDs) تحدث عندما لا ينمو دماغ الطفل والحبل الشوكي بشكل طبيعي، وهو سبب رئيس للإجهاض وولادة جنين متوفى أو موت الرضيع، فضلًا عن الضرر الصحي الذي يصيب الأم".

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وينصح البروفيسور والد، النساء الراغبات في الحمل في تناول مكملات حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل المبكر للحد من العيوب الخلقية للجنين، لافتًا إلى أن "معظم النساء لا يتناولن هذه المكملات، أو يتناولنها بعد فوات الأوان".

وتمكن البروفيسور نيكولاس والد من الإثبات في دراسة تعود إلى 30 عامًا أن "نقص حمض الفوليك، سبب رئيس في أمراض العيوب الخلقية المهمة".