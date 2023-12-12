"حقنة هتلر" ظاهرة صحية خطيرة تهدد حياة المصريين

مع دخول فصل الشتاء يزداد انتشار نزلات البرد، لذلك يلجأ بعض المصريين إلى حقنة تُعرف باسم "حقنة هتلر"، لعلاج أعراض البرد، ويعتقد المواطنون أنها "حل سريع" لمن يعاني أعراض الإنفلونزا.

ولكن وزارة الصحة المصرية حذّرت من خطورة هذه الحقنة، فهي مزيج من المضاد الحيوي والكورتيزون ومسكنات الألم لعلاج نزلات البرد، مؤكدة أنها لا تُعالج المرض، بل قد تُسبب آثارًا جانبية خطيرة، وناشدت الوزارة المواطنين والصيدليات بعدم صرفها.

ورغم انتشارها في الصيدليات، إلا أنها ليست منتجًا طبيًّا مُسجلًا رسميًّا، لذلك ليس لها أي أساس علمي، وفق تقدير الأطباء.

مضاعفات خطيرة

"حقنة هتلر" علاج عشوائي وغير علمي، له آثار سلبية على حياة المواطنين، وفق مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، الذي أشار إلى أن "نزلات البرد مرض فيروسي لا يتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية، التي تُشكّل جزءًا من هذه الحقنة".