دراسة: 40% من المصابين بالسكري لا يتم تشخيصهم

خلصت دراسة عالمية جديدة إلى أن نحو 40% من المصابين بمرض السكري على مستوى العالم لا يتم تشخيصهم، موضحة أن الفوارق في العلاج تظهر الحاجة إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية، لاسيما في البلدان النامية، وفق صحيفة "الغارديان".

وقالت الصحيفة نقلًا عن لمحة عامة حول "مرض السكري لعام 2023"، وهي أكبر دراسة استقصائية من نوعها حتى الآن، إن معظم الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم يعيشون في إفريقيا بنسبة 60%، تليها جنوب شرق آسيا بنسبة 57%، ومنطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 56%.

وأفادت الدراسة بأن نصف الذين تم تشخيصهم لا يتلقون العلاج، إذ يعيش ثلاثة من كل أربعة أشخاص مصابين بهذه الحالة في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث لا يستطيعون دائمًا الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت الباحثة الرئيسة في الدراسة، ساشا كوروغودسكي، إنه تم العثور على أكثر من 530 شركة متخصصة في تشخيص مرض السكري حول العالم، لكن 33 منها فقط تقع في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، موضحة أن البنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية، بما في ذلك النقص في المتخصصين بالرعاية الصحية ومعدات التشخيص، يمكن أن تعيق التشخيص المبكر لمرض السكري.

وشملت الدراسة التي نشرت أمس الخميس، أكثر من 2800 شركة و1500 مستثمر و80 مركزًا للبحث والتطوير تركز على هذه الحالة.