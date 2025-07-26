خبيرة تحذر من آثار مدمّرة للسباحة بالعدسات اللاصقة

يعاني كثيرٌ من ضعاف البصر خلال فصل الصيف من إزعاجات النظارات والعدسات اللاصقة، خصوصاً عند الذهاب إلى الشاطئ أو المسبح، حيث يصبح من الصعب الرؤية بوضوح أو حتى العثور على المنشفة.

أما السباحة بعدسات لاصقة، فقد تكون تجربة مؤلمة وخطيرة كما تحذر اختصاصية العيون أنا لوركا.

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لوركا، التي تنشط في التوعية البصرية عبر حسابها على إنستغرام، نشرت صورة مجهرية تُظهر "مخلوقات مجهرية" قد تهاجم قرنية العين عند السباحة بعدسات لاصقة.

وعلّقت على الصورة بقولها: "أنا أسبح بالعدسات ولم يحدث شيء أبداً".. قبل أن ترى هذه الصورة، مؤكدةً أنّ المياه، مهما بدت نظيفة وشفافة، مليئة بكائنات دقيقة يمكن أن تكون خطرة جداً على العين، لا سيما عندما تقترن بعدسات لاصقة قد تحبس تلك الكائنات وتؤدي إلى التهابات قرنية حادة، بعضها قد يُفقد البصر.

وتضيف: "أعطيكم كلمتي كاختصاصية عيون أنّ العدسات عند السباحة تخلق بيئة مثالية لتلك الكائنات. ويمكن أن تكون النتيجة مدمّرة".

وتقدم لوركا نصيحة بسيطة لكنها حاسمة: "اشتروا نظارات سباحة طبية، أو لا تغمروا رؤوسكم في الماء. رجاءً، كونوا حذرين".