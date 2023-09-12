الولايات المتحدة تجيز نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكورونا

أجازت السلطات الصحية الأمريكية الإثنين، نسخة محدثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من شركتَي "فايزر" و"موديرنا" بتركيبة تستهدف بشكل أفضل المتحورات المنتشرة حاليا، فيما تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس.

وقالت الشركتان إن "النسخة الجديدة من اللقاحات الموجودة ستكون متاحة في الأيام المقبلة لحملة معزِّزة، فيما تتزايد الإصابات بكوفيد-19 التي تستدعي دخول المستشفى في الولايات المتحدة".

ويتوقع أن توفر هذه النسخة الجديدة من اللقاحات "حماية جيدة ضد متحوّرات كوفيد-19 المنتشرة حاليا" وفق ما أعلنت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) في بيان.