بعد سن الـ30.. كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

تعتبر صحة العظام من أبرز مقومات الرفاهية طويلة المدى، وغالبًا ما يتم تجاهلها حتى تظهر المشاكل.

وبعد سن الثلاثين، تبدأ العظام بفقدان كثافتها تدريجيًّا، إذ تصل ذروة كتلة العظام عادةً إلى أواخر العشرينات، ومن ثم قد يتجاوز معدل انهيار العظام معدل تكوينها؛ ما يزيد مخاطر هشاشة العظام والكسور، خاصة لدى النساء اللواتي يواجهن تغيّرات هرمونية أو يمتلكن عادات حياتية غير صحية أو حالات طبية معينة.

تشمل مشاكل العظام الشائعة بعد الثلاثين هشاشة العظام المبكرة، حيث تقل كثافة العظام عن الطبيعي دون أعراض واضحة، مع عوامل خطر مثل سوء التغذية، نقص فيتامين (د)، التدخين، وقلة النشاط البدني؛ ما يسمح للمرض بالتطور بصمت.

أما هشاشة العظام المتقدمة فتجعل العظام ضعيفة وهشة؛ ما يزيد احتمالية الكسور حتى مع الحركات البسيطة، خصوصًا في الورك والعمود الفقري والمعصم، وغالبًا ما يُكتشف المرض بعد أول كسر.

كما يزداد خطر الكسور مع انخفاض كثافة العظام؛ ما قد يؤدي إلى الألم وفقدان الطول أو انحناء العمود الفقري. ويعد نقص فيتامين (د) وفقدان الكالسيوم من الأسباب الرئيسية لضعف العظام، خاصة لدى النساء اللواتي يتجنبن منتجات الألبان أو لا يستهلكن الأطعمة المدعمة بالكالسيوم.

إضافة إلى ذلك، يسهم ضعف العضلات والمفاصل المرتبط بالعمر في زيادة خطر السقوط والإصابات.

وتلعب التغيرات الهرمونية دورًا أساسيًّا، إذ يؤدي انخفاض هرمون الإستروجين بعد الثلاثين، وخصوصًا مع انقطاع الطمث المبكر، إلى فقدان أسرع للكتلة العظمية وزيادة خطر هشاشة العظام.

كما أن بعض الأدوية لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية أو السرطان، وإساءة استخدام أدوية إنقاص الوزن، قد تضعف العظام والعضلات المحيطة بها.

ولتقليل هذه المخاطر، ينصح باتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين (د)، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولا سيما تمارين تحمل الوزن، إلى جانب تجنب التدخين، ومتابعة كثافة العظام دوريًا بعد سن الثلاثين، واستشارة الطبيب حول أي أدوية قد تؤثر في صحة العظام.