دراسة وسط الفئران تكشف "وصفة الشباب والعمر الطويل"

كشفت تجربة طبية حديثة، أن حقن فئران متقدمة في العمر بدم فئران أخرى ما زالت صغيرة، أدى لنتائج وصفت بالمشجعة والإيجابية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الفئران التي حقنت بدم فئران أصغر منها عمرا، زاد أمد حياتها بمقدار 6 إلى 9 في المئة.

وفي حال أدت التجربة نفسها وسط البشر إلى نتائج مماثلة، فإن ذلك يعني زيادة في العمر تصل إلى نحو 6 أعوام، بالاعتماد على متوسط حياة الإنسان.

ولم تشهد الدراسة تقديم أي علاج ضد الشيخوخة، بل اقتصرت على حقن الدم فقط، فتبين أنه ينقل أجساما تعود بالنفع على الصحة وأمد الحياة.

ووصف أستاذ علم أحياء الخلية في جامعة ديوك الأمريكية، جيمس وايت، وهو المشرف على الدراسة، الدم الذي جرى حقنه لدى الفئران بـ"الكوكتيل المفيد".

وتم إحداث التصاق بين الفئران المتقدمة في العمر والأخرى الصغيرة داخل المختبر لعدة أشهر، ثم جرى الفصل فيما بينها في وقت لاحق، من أجل رؤية النتائج.

وأظهرت النتائج المنشورة في صحيفة "جورنال آيجين"، أن الفئران المتقدمة في العمر استفادت صحيا، وتأخر لديها مسار الشيخوخة مقارنة بالفئران التي لم تخضع للعملية.

المصدر: نيويورك تايمز