علاج "فعال" لنزلات البرد والإنفلونزا

تشير دراسة حديثة إلى أن بخاخات الأنف قد تكون فعالة في منع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا وتسريع الشفاء.

وأظهرت البيانات التي شملت نحو 14,000 بالغ أن بخاخات الجل والمحلول الملحي التي تُصرف دون وصفة طبية تقلل من مدة المرض الناجم عن التهابات الجيوب الأنفية والصدر ونزلات البرد بنسبة 20٪.

وأوضحت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الاستخدام المبكر للبخاخات 6 مرات يوميًا يقلل من الحاجة إلى المضادات الحيوية مقارنةً بالرعاية التقليدية.

وأفاد البروفيسور بول ليتل من جامعة ساوثهامبتون والمشرف على الدراسة بأن هذه الطريقة قد تكون فعالة في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي الشديدة، ونصح باستخدام بخاخ الأنف عند أول ظهور لأعراض السعال أو التهاب الحلق أو البرد.

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وخلصت الدراسة إلى أن بخاخات الأنف قللت من التغيب عن العمل أو الأنشطة اليومية بنسبة 30٪ مقارنة بالنصائح التقليدية لإدارة أمراض الجهاز التنفسي.

كما أظهرت أن الموارد المتاحة عبر الإنترنت التي تركز على الإجهاد والتمارين الرياضية قللت من معدلات الإصابة بنسبة 5٪ فقط.

وأشار البروفيسور ليتل إلى أن بخاخات الأنف تقلل من مدة وشدة التهابات الجهاز التنفسي وتقلل من التداخل مع الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أن تقليل استخدام المضادات الحيوية يعد أمرًا مهمًا في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، التي تُعد تهديدًا كبيرًا للصحة العامة.