دراسة تكشف العلاقة بين السمنة وشيخوخة الدماغ

توصلت أبحاث جديدة إلى أن السمنة، وهي عامل خطر مسبب رئيس لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، أصبحت الآن متورطة في تسريع شيخوخة الدماغ.

وبحسب البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020، ونشرها موقع "نيوزويك"، فإن أكثر من 40% من الأمريكيين يعانون من السمنة، وهو رقم يسلط الضوء على أهمية فهم آثارها واسعة النطاق على الصحة.

العلاقة بين السمنة والتدهور المعرفي

وبصرف النظر عن المخاطر القلبية الوعائية المرتبطة بالسمنة، فقد أشارت الدراسات السابقة إلى وجود علاقة بين السمنة في منتصف العمر وزيادة التعرض للتدهور المعرفي والخرف في مراحل لاحقة من الحياة. ومع ذلك، فإن الآليات الأساسية التي تحرك هذا الارتباط ظلت بعيدة المنال حتى الآن.

وفي دراسة أجريت في مركز العلوم الصحية بجامعة أوكلاهوما، تم بحث تأثير ارتفاع وزن الجسم والوجبات الغذائية الغنية بالدهون على تدفق الدم إلى الدماغ وأداء الذاكرة لدى الفئران البدينة المسنة. وركز البحث على تقييم معدلات الشيخوخة الخلوية في أدمغة هذه الفئران؛ مما يشير إلى مدى توقف الخلايا عن الانقسام وتوليد خلايا جديدة.