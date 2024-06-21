خضار "مذهلة" لخفض ضغط الدم والكوليسترول (فيديو)
ينصح الأطباء عادة بتناول 5 أنواع من الفواكه والخضراوات، إلا أن الدكتور سوراج كوكاديا، المعروف باسم "دكتور سوج"، قد حدد نوعًا معينًا من الخضار يمكن أن يكون له تأثير كبير في خفض ضغط الدم والكوليسترول، فضلاً عن تعزيز قدرات مكافحة السرطان.
وكشف الدكتور سوج عبر حسابه على "تيك توك"عن الفوائد الصحية الكبيرة للشمندر، وقال: "الشمندر ممتاز، لقد ثبت أن النترات الغذائية الموجودة فيه تعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين الأداء الرياضي".
وأوضح الدكتور سوج أن النترات الموجودة في الشمندر تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو جزيء يساعد على توسيع الشرايين وخفض ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الخضار على مضادات الأكسدة المعروفة باسم "البيتانين" التي تساهم بخفض مستويات الكوليسترول، مما يحمي القلب والدماغ من السكتات الدماغية، والنوبات القلبية.
ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، تتسبب النوبات القلبية بوفاة 68 ألف شخص في المملكة المتحدة سنويًا. لذا، يمكن أن يكون لتناول الشمندر دور كبير في تحسين متوسط العمر المتوقع.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن البيتانين في الشمندر قد يساهم بتقليل خطر الإصابة بالسرطان، حيث يساعد بتدمير الجزيئات غير المستقرة في الجسم التي يمكن أن تكون سرطانية.
بهذا، يقدم الشمندر خيارًا غذائيًا مفيدًا للمساهمة بتحسين الصحة العامة، والوقاية من الأمراض المزمنة.