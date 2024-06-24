خبراء يحذرون من طفرات جديدة لكورونا

حذر الخبراء من أن كوفيد "لم يختف" بعد ظهور زيادة طفيفة في حالات العدوى والدخول إلى المستشفيات والتي يعتقد أنها ناجمة عن سلالات جديدة من الفيروس، حيث ظهرت مؤخرًا مجموعة من طفرات كوفيد يشار إليها مجتمعة باسم FLiRT.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، زاد عدد حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 24 في المائة منذ أسبوع، بمعدل 3.31 لكل 100 ألف شخص مقارنة بـ 2.67 لكل 100 ألف في الأسبوع الذي سبقه.

وقال البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، إن الأرقام يجب أن تكون بمثابة "جرس تنبيه" لأولئك الذين يعتقدون أن الفيروس قد اختفى.

وقال لصحيفة "آي" البريطانية إن "الفيروس لم يختف وهو بالتأكيد ليس عدوى موسمية. من المحتمل جدًا أن يساهم مزيج من متغيرات الفيروسات الجديدة الأكثر عدوى وضعف المناعة في زيادة مستويات العدوى. الأمل هو ألا يؤدي هذا إلى موجة كبيرة من العدوى، لكن علينا أن نراقب ذلك عن كثب".