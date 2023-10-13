المسح الروتيني يظهر وعيًا لدى الأشخاص المصابين بالغيبوبة

وجد العلماء أنّ جزءًا كبيرًا من المرضى الذين يُعتقد أنهم في غيبوبة قد يمتلكون في الواقع مستوى من الوعي غالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، ومن المحتمل أن يكون هذا الاكتشاف بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في المجال الطبي لإنقاذ الأرواح وتحسين نوعية الحياة لهؤلاء المرضى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، التي نشرت هذا البحث، إنّ التفكك الحركي المعرفي (CMD)، وهو حالة يفهم فيها الأفراد محيطهم ولكنهم لا يستطيعون الاستجابة جسديًا، حيث يُعتقد أن نحو 15% من المرضى الذين يبدو أنهم غير مستجيبين مصابون بمرض CMD، ولكن كان تشخيص هذه الحالة أمرًا صعبًا بسبب الحاجة إلى معدات متقدمة وتدريب متخصص.

وشددت الصحيفة أنه تاريخيًا، اقتصر تشخيص مرض CMD على عدد قليل من المختبرات في جميع أنحاء العالم، حيث تم استخدام مخطط كهربية الدماغ الوظيفي (EEG) والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لقياس نشاط الدماغ أثناء استجواب المريض، حيث تستغرق هذه العملية عادةً حوالي 30 دقيقة وتتطلب خبرة العلماء والأطباء المدربين.

ولتسهيل الوصول إلى تشخيص المرض، لجأ الباحثون إلى التصوير بالرنين المغناطيسي الهيكلي (MRI)، والذي يعد بالفعل جزءًا روتينيًا من الرعاية السريرية في معظم المستشفيات، وباستخدام بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الهيكلية، نجح العلماء في تحديد أنواع محددة من أنماط آفة الدماغ المرتبطة CMD.

وهذه الأنماط، التي تقع في مناطق مهمة للإنتاج الحركي ولكن ليس في المناطق المرتبطة بفهم الأوامر أو الإثارة، يمكن أن تكون بمثابة أداة فحص لتحديد الهوية المبكرة.

وسلطت الصحيفة الضوء على أهمية هذا البحث، حيث تم تشخيص إصابة إيدان جالاسكا، الذي عانى من إصابة شديدة في الدماغ عندما كان طفلاً، خطأً في البداية، على أنه في حالة غيبوبة مستمرة، واستمرت عائلته في بحثها عن إجابات وفي نهاية المطاف تواصلوا مع الباحثين الذين شخّصوه بمرض CMD بعد خمس سنوات، حيث فتح هذا التشخيص إمكانيات جديدة لفهم إيدان والعناية به.

إن التعرف على مرض CMD لدى المرضى ليس ضروريًا لرفاهيتهم فحسب، بل يمكنه أيضًا توجيه العائلات في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن برامج العلاج وإعادة التأهيل، ولاسيما أنّ المرضى الذين يعانون منه أظهروا احتمالية أعلى للشفاء مقارنةً بعدم الاستجابة.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ التجارب السريرية الخاصة بالمرض، لتقييم تقنيات تحفيز الدماغ المختلفة والتدخلات العلاجية مثل عقار أمانتادين، أظهرت نتائج واعدة في المساعدة على التعافي للمرضى في حالة خضرية أو في حالة الحد الأدنى من الوعي.

وعلاوة على ذلك، قد توفر التقنيات الناشئة مثل واجهات الدماغ والحاسوب (BCI) وسائل اتصال جديدة لمرضى CMD، ما قد يؤدي إلى سد الفجوة بين وعيهم والعالم من حولهم، ويهدف هذا البحث الثوري إلى جلب ما تشتد الحاجة إليه، الوعي والتقدم، لمجموعة من المرضى الذين غالبًا ما يتم تجاهلهم والذين يعانون بصمت لفترة طويلة جدًا.

من جانبه، أعرب الدكتور جان كلاسن، وهو شخصية رئيسة في هذا البحث، عن تفاؤله بشأن قدرة واجهات التواصل بين الدماغ (BCI) على فتح التواصل لهؤلاء الأفراد، الذين تم عزل الكثير منهم عن أحبائهم وعن العالم لفترات طويلة.

ويقدم هذا البحث الرائد أملًا جديدًا للأفراد المصابين بمرض CMD وأسرهم والمجتمع الطبي، في أن تحديد وفهم هذه الحالة من خلال عمليات الفحص الروتينية لا يمكن أن ينقذ الأرواح فحسب، بل يوفر أيضًا طريقًا لتعزيز التعافي، وتحسين نوعية الحياة لأولئك الذين تم إخفاؤهم في ظلال الوعي.