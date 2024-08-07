إذا كنت تشعر بضيق التنفس في أثناء المشي، فقد يوجد عدة أسباب وراء ذلك، من المهم التعرف إلى السبب، واتخاذ خطوات لتحسين راحتك في أثناء المشي.

وحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يأتي بعض النصائح لتحسين قدرتك على التنفس في أثناء المشي:

ابدأ ببطء

ابدأ المشي بوتيرة هادئة لتسمح لجسمك بالتكيف، وسيساعد زيادة المدة والشدة تدريجيًّا في بناء قدرتك على التحمل من دون إرهاق جهازك التنفسي.

تحكم في تنفسك

استخدم تقنيات التنفس العميق والحجابي، جرب أن تتنفس بعمق من أنفك لأربع ثوانٍ، ثم ازفر ببطء عبر فمك لست ثوانٍ

تحقق من وضعك

يجب الحفاظ على وضعية جسم صحيحة في أثناء المشي، مثل الوقوف مستقيمًا مع إبقاء كتفيك للخلف، يمكن أن يحسن كفاءة تنفسك.

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خذ وقتًا للراحة

دمج التدريب الفاصل في روتين المشي، مثل التبديل بين المشي السريع والبطيء، يساعد على تحسين لياقتك البدنية، ويعزز قدرتك على التنفس.

شرب الماء

الجفاف يمكن أن يؤثر في تنفسك، اشرب كميات كافية من الماء واتباع نظام غذائي متوازن لدعم مستويات الطاقة ووظائف الرئة.

اختيار الأحذية المناسبة

ارتداء أحذية داعمة ومريحة يقلل من الإجهاد على مفاصلك، ويعزز راحتك في أثناء المشي.

دمج تدريب القوة

إضافة تمارين تدريب القوة إلى روتينك يساعد على تقوية عضلاتك، ودعم قدرتك على التحمل، ما يحسن من تجربتك في أثناء المشي.