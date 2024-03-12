تعرف على الطريقة الصحية لشرب الماء في رمضان
يحاول الصائمون أن يكثروا من شرب الماء خلال فترة السحور، ظنا منهم بأن ذلك سيقيهم العطش خلال اليوم التالي، ولكن الإفراط في شرب الماء له تأثير ضار على صحتك؛ إذ لا بد عند الشرب من تعليمات معينة حتى تستفيد من الماء.
هل يمكنني شرب الماء بقدر ما أرغب؟
الإفراط في شرب الماء يؤدي إلى نقص الصوديوم في الدم، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لتجمع القصيم الصحي عبر موقع "إكس".
ويحدث التسمم المائي عند وجود الكثير من السوائل، بحيث لا يمكن إزالة الفائض عن طريق التعرق أو التبول، ويسبب ذلك نقص الصوديوم في الدم، وهي حالة يكون فيها مستوى الصوديوم في الدم أقل من المعدل الطبيعي.
ويمكن تقليل الشعور بالعطش من خلال الطعام الذي تتناوله أيضًا، والتوجه لأنواع الخضار والفاكهة التي تتمتع بنسبةٍ كبيرة من الماء، مثل الخيار، والخس، والبطيخ، والفراولة.
ماذا يحدث إذا لم أواظب على شرب كمية كافية من الماء؟
من الضروري الإكثار من شرب الماء، وتناول الأطعمة المرطِّبة بين وجبتي الإفطار والسحور، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
وكمعيار عام يضمن التوازن، توصي المنظمة بشرب بين 8 و10 أكواب من الماء يوميًا.
هل يسبب شرب الماء البارد عند الإفطار مشاكل صحية؟
يفضل عدم شرب الماء البارد عند الافطار مباشرة، لأن ذلك يعمل على التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء؛ ما يؤدي إلى إصابة الجسم بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل المغص، أو حدوث تقلصات، أو صعوبة الهضم، والسمنة، إضافةً إلى الحموضة المتكررة بعد الإفطار.
ولذلك، يُنصح بشرب الماء الفاتر الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم شرب الماء معتدل البرودة لإرواء العطش، بحسب الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بمنشور عبر موقع "إكس".