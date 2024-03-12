تعرف على الطريقة الصحية لشرب الماء في رمضان

يحاول الصائمون أن يكثروا من شرب الماء خلال فترة السحور، ظنا منهم بأن ذلك سيقيهم العطش خلال اليوم التالي، ولكن الإفراط في شرب الماء له تأثير ضار على صحتك؛ إذ لا بد عند الشرب من تعليمات معينة حتى تستفيد من الماء.

هل يمكنني شرب الماء بقدر ما أرغب؟

الإفراط في شرب الماء يؤدي إلى نقص الصوديوم في الدم، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لتجمع القصيم الصحي عبر موقع "إكس".

ويحدث التسمم المائي عند وجود الكثير من السوائل، بحيث لا يمكن إزالة الفائض عن طريق التعرق أو التبول، ويسبب ذلك نقص الصوديوم في الدم، وهي حالة يكون فيها مستوى الصوديوم في الدم أقل من المعدل الطبيعي.