دراسة جديدة تمنح الأمل للشفاء من متلازمة "تكيس المبيض"

يؤثر تكيّس المبيض على حياة العديد من النساء، مسببًا ظهور حبّ الشباب، ونموّ الشعر الزائد، والعقم، ورغم سنوات من الأبحاث، لم يتم التوصل إلى علاج يستهدف المتلازمة مباشرة، فإن دراسة حديثة تمنح بعض الأمل.

ونشرت دراسة جديدة لفريق صيني في يونيو في مجلة "ساينس"، مؤكدة "احتمالات محدودة لمعالجة تكيّس المبيض". ومع ذلك، توفر الدراسة وسيلة واعدة لعلاج هذه المتلازمة التي تصيب نحو امرأة من كل عشر نساء، وتسبب أعراضًا مؤلمة ومرهقة.

وتحدث متلازمة تكيّس المبيض نتيجة الإفراط في إنتاج الهرمونات الذكورية، ما يؤدي إلى مشاكل مثل حبّ الشباب، تساقط الشعر، وزيادة نمو الشعر.

كما تزيد المتلازمة من احتمال العقم ومرض السكري. العلاجات الحالية تستهدف الأعراض فقط، باستخدام حبوب منع الحمل المحتوية على الهرمونين الأنثويين الإستروجين والبروجستيرون.

واقترحت الدراسة الجديدة علاجًا أساسيًّا باستخدام دواء الأرتيميسينين، المضاد للملاريا، لتقليل إنتاج الهرمونات الذكورية، ولاحظ الباحثون تحسنًا في حالات نحو عشرين مريضة. ورغم أن النتائج أولية، فإن الأوساط الطبية رحبت بها، مشيرة إلى الحاجة لاختبار الدواء على عدد أكبر من المريضات.