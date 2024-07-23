يتوجب على الأطفال ومرضى الحساسية والمفاصل والسكري والقرحة وحصى الكلى أو الصفراء، تحديد كمية السبانخ في نظامهم الغذائي، وفق ما أفادت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة أناستاسيا زايتسيفا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، عن زايتسيفا أن "السبب يعود إلى وجود حمض الأكساليك في السبانخ، ما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية.

ونوّهت إلى أن "الإفراط في تناول السبانخ يفاقم الحالة الصحية إذا كان الشخص يعاني أي مرض من الأمراض المذكورة أعلاه".

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وقبل تناول السبانخ، يجب نقعه في محلول ملحي وكمية صغيرة من الخل، قبل الأكل لإزالة الآثار المحتملة للحشرات والطفيليات والنباتات المسببة للأمراض.

وبحسب الخبيرة، يعتبر السبانخ من الخضار الأكثر فائدة للصحة، لكن يجب إضافته بحذر إلى النظام الغذائي للطفل، ومراقبة رد فعل جسمه.