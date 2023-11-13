دراسة: علاج جديد يُخفض الكوليسترول ويمنع الإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن علاج جديد يمكنه خفض نسبة الكوليسترول في الدم بشكل دائم، للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب التي لا تزال السبب الرئيس للوفاة عالميًا.
وأشارت الدراسة، التي شملت 10 مرضى متوسط أعمارهم 54 عامًا، إلى أن هذا العلاج التجريبي لخفض الكوليسترول يرتكز على تحرير الجينات، وأنه لا يشبه أي شيء جرت تجربته على المرضى من قبل.
وكان كل من هؤلاء المرضى، يعاني من خلل وراثي هو فرط كوليسترول الدم العائلي.
وقالت الصحيفة إنه تم الإعلان عن نتيجة الدراسة من قبل شركة "Verve Therapeutics of Boston"، يوم الأحد الماضي، على هامش اجتماع لجمعية القلب الأمريكية.
وذكرت الشركة: " يبدو أن العلاج يخفض مستويات الكوليسترول بشكل ملحوظ لدى المرضى، وكما أنه آمن".
وعلى الفور تهافتت شركات الأدوية على العلاج، مثل شركة الأدوية العملاقة "Eli Lilly" التي دفعت 60 مليون دولار للتعاون مع Verve Therapeutics، كما دفعت 250 مليون دولار للحصول على حقوق إضافية لبرامج الشركة المطورة للعلاج.
وقال الدكتور دانييل سكوفرونسكي، كبير المسؤولين العلميين والطبيين في شركة Eli Lilly: "حتى الآن، كنا نفكر في تحرير الجينات كعلاج يجب أن نحتفظ به للأمراض النادرة جدًا حيث لا يوجد علاج آخر. ولكن إذا تمكنا من جعل تحرير الجينات آمنًا ومتاحًا على نطاق واسع، فلماذا لا نلاحق مرضًا أكثر شيوعًا كأمراض القلب".
بدورها قالت الدكتورة مارثا جولاتي، مديرة طب القلب الوقائي في معهد سميدت للقلب التابع لمركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس ورئيسة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب الوقائية، إن "العلاج يشبه الخيال العلمي تقريبًا".
وأضافت جولاتي: " تعمل أداة تحرير الجينات مثل قلم رصاص وممحاة. تمسح الممحاة حرفًا واحدًا من الجين المستهدف، ويكتب قلم الرصاص حرفًا جديدًا، ما يؤدي إلى إيقاف تشغيل"PCSK9" الذي يرفع مستويات الكوليسترول الضار.
وأردفت بأن النتيجة ستكون مذهلة: "علاج واحد لخفض الكوليسترول يؤدي إلى حماية مدى الحياة من أمراض القلب".
المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"