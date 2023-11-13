دراسة: علاج جديد يُخفض الكوليسترول ويمنع الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن علاج جديد يمكنه خفض نسبة الكوليسترول في الدم بشكل دائم، للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب التي لا تزال السبب الرئيس للوفاة عالميًا.

وأشارت الدراسة، التي شملت 10 مرضى متوسط أعمارهم 54 عامًا، إلى أن هذا العلاج التجريبي لخفض الكوليسترول يرتكز على تحرير الجينات، وأنه لا يشبه أي شيء جرت تجربته على المرضى من قبل.

وكان كل من هؤلاء المرضى، يعاني من خلل وراثي هو فرط كوليسترول الدم العائلي.

وقالت الصحيفة إنه تم الإعلان عن نتيجة الدراسة من قبل شركة "Verve Therapeutics of Boston"، يوم الأحد الماضي، على هامش اجتماع لجمعية القلب الأمريكية.

وذكرت الشركة: " يبدو أن العلاج يخفض مستويات الكوليسترول بشكل ملحوظ لدى المرضى، وكما أنه آمن".