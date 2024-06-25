4 معايير لاختيار الآيس كريم الصحي

الآيس كريم حلوى لذيذة ومنعشة لا سيما خلال أشهر الصيف، ومع ذلك، قد يحتوي على الحليب كامل الدسم والكريما والسكر، ما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.

وفقًا لموقع" تو داي"، تشير فرانسيس لارجمان روث، اختصاصية تغذية، أن الآيس كريم يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د في حال تم تناوله مرة أو مرتين أسبوعيًا.

ولاختيار الآيس كريم الأكثر صحية، نصحت روث باتباع هذه المعايير الأربعة:

المكونات الطبيعية

ابحث عن الآيس كريم المصنوع من مكونات طبيعية مثل الكريما والحليب والسكر ومستخلص الفانيليا وصفار البيض، واختر النكهات المصنوعة من الفاكهة والمكسرات والشوكولاتة الطبيعية.