4 معايير لاختيار الآيس كريم الصحي
الآيس كريم حلوى لذيذة ومنعشة لا سيما خلال أشهر الصيف، ومع ذلك، قد يحتوي على الحليب كامل الدسم والكريما والسكر، ما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة.
وفقًا لموقع" تو داي"، تشير فرانسيس لارجمان روث، اختصاصية تغذية، أن الآيس كريم يمكن أن يوفر بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د في حال تم تناوله مرة أو مرتين أسبوعيًا.
ولاختيار الآيس كريم الأكثر صحية، نصحت روث باتباع هذه المعايير الأربعة:
المكونات الطبيعية
ابحث عن الآيس كريم المصنوع من مكونات طبيعية مثل الكريما والحليب والسكر ومستخلص الفانيليا وصفار البيض، واختر النكهات المصنوعة من الفاكهة والمكسرات والشوكولاتة الطبيعية.
كمية السكر المضاف
حاول اختيار الأصناف التي لا تحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف، بنسبة لا تزيد عن 25 جرامًا للنساء و 36 جرامًا للرجال.
قليل الدسم
الأصناف التي تحتوي على كريما أقل تتضمن دهونها أقل، كما يعد الزبادي المجمد بديلاً صحيًا للآيس كريم الدسم، إذ يحتوي على عناصر غذائية وبروبيوتيك، علاوة على دهون مشبعة أقل مقارنة بالآيس كريم.
اصنعها في المنزل
عند صنع الآيس كريم في المنزل، يمكنك التحكم في كمية السكر والمكونات الأخرى.
وتوصي روث هنا الأفراد باستخدام الفواكه الطازجة أو التوت أو المكسرات أو الشوكولاتة الداكنة أو مسحوق الماتشا لإعطاء الآيس كريم دفعة غذائية إضافية.