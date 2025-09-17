آلام الظهر المستمرة قد تكشف عن سرطان الرئة

يُعد ألم الظهر من الأعراض الصحية الشائعة، وغالبًا ما يُعزى إلى التعب، أو الجلوس بوضعيات خاطئة، أو أنماط الحياة غير الصحية.

إلا أن الأطباء يحذرون من أن استمرار الألم أو تفاقمه قد يكون علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.

وبحسب ما نقلته HT Lifestyle عن خبراء الصحة، فإن آلام الظهر التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية مثل المسكنات أو مرخيات العضلات، قد تكون مؤشرًا مبكرًا على أمراض خفية، بما في ذلك الأورام السرطانية مثل سرطان الرئة.

ويشرح الدكتور ساني جين، رئيس قسم الأورام في مستشفى أكورد التخصصي: "يمكن أن ينتشر سرطان الرئة إلى مناطق مثل العمود الفقري أو الحوض، ما يؤدي إلى آلام ظهر شديدة نتيجة النقائل العظمية".

ويُذكر أن سرطان الرئة مسؤول عن نحو 15% من حالات انضغاط الحبل الشوكي المرتبط بالسرطان، وهو ما يجعل الألم أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لدى هؤلاء المرضى.

ووفقًا للدكتور ساني، إليك الحالات التي يجب أن تقلق فيها:

• إذا كنت تعاني من آلام مستمرة وعميقة ومتفاقمة أثناء الليل أو أثناء الراحة ولا يتم تخفيفها بالعلاجات الروتينية مثل العلاج الطبيعي أو مسكنات الألم.

• إذا كان الألم مصحوبًا بعلامات تحذيرية أخرى لسرطان الرئة، مثل السعال المزمن، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو فقدان الشهية، أو ضيق التنفس، أو سعال الدم.

التشخيص المبكر لسرطان الرئة يُحسّن النتائج كثيرًا.

وكما يُقال "ما لا يدركه العقل لا تدركه العين". لذا، ابقَ منتبهًا، وابقَ على اطلاع، وحافظ على لياقتك، ولا تتردد في زيارة طبيبك عند الحاجة.

كيف يمكن لسرطان الرئة أن يسبب آلام الظهر

يقول الدكتور كامران علي، الاستشاري الرئيسي لزراعة الرئة وجراحة الصدر في مستشفى ماكس سوبر التخصصي في ساكيت بنيودلهي: "عندما ينمو سرطان الرئة، فإنه يغزو أحيانًا الهياكل القريبة أو ينتشر إلى العظام، خاصة العمود الفقري".

ويمكن للأورام أن تُهيّج الأعصاب، أو تضغط على الفقرات، أو تضغط على الأضلاع.

وقد تؤثر أورام بانكوست القريبة من قمة الرئة في الأعصاب التي تمر عبر الكتف وأعلى الظهر، مسببةً الألم.

وبمجرد وصول السرطان إلى العظام، قد يزداد الألم سوءًا ليلًا، ويقاوم المسكنات، ويزداد تدريجيًا، كما يقول الدكتور كامران.