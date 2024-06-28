ما فوائد ماء جوز الهند لفقدان الوزن؟

اكتسب ماء جوز الهند شعبية كمشروب صحي، ليس فقط نظرًا لمذاقه المنعش، ولكن أيضًا لفوائده الغذائية، إذ يُشاد بماء جوز الهند بشكل متزايد لدى الحريصين على إيجاد طرق طبيعية لدعم فقدان الوزن.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي فوائد ماء جوز الهند لفقدان الوزن:

ترطيب الجسم

يساعد ماء جوز الهند على الترطيب بفضل محتواه من الشوارد مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، ما يحافظ على توازن السوائل ويساعد في وظائف الجسم الأساسية.

منخفض السعرات الحرارية

يحتوي ماء جوز الهند على نحو 46 سعرة حرارية لكل كوب، ما يجعله بديلًا ممتازًا للمشروبات السكرية والمشروبات الغازية.