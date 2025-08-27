لضمان حركة أمعاء منتظمة.. إليك أفضل وقت لتناول العشاء

يشير خبراء صحة الجهاز الهضمي إلى أن توقيت تناول العشاء قد يكون مفتاحًا لضمان حركة أمعاء منتظمة في الصباح، وهو ما يساهم في شعور الجسم بالخفة وراحة العقل وبدء اليوم دون انزعاج.

وفقًا لأخصائيين، فإن تناول العشاء قبل نحو ثلاث ساعات من النوم يمنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لهضم الطعام استعدادًا لحركة الأمعاء الصباحية، ويقلل الحاجة إلى منبهات مثل القهوة أو الملينات.

وقال مايكل باس، دكتور في الطب وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي: "الصباح هو الوقت الطبيعي لجسمك للتخلص من الفضلات بعد الاستيقاظ، وتناول العشاء في وقت منتظم يساعد على ضبط إيقاع الهضم بشكل طبيعي قبل انشغال اليوم".

ويقدم الخبراء مجموعة من الفوائد لتناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات:

وقت كافٍ للهضم

يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام قبل النوم، ما يقلل الانتفاخ ويجهز الجسم لحركة أمعاء سلسة في الصباح.

تدريب الأمعاء على الروتين

تناول الطعام في الوقت نفسه يوميًا يدرّب الجهاز الهضمي على العمل بانتظام، ما يعزز الروتين اليومي.

التزامن مع الإيقاع اليومي للجسم

وفقًا لستايسي كولينز، أخصائية تغذية: "الجسم عادة ما يكون مستعدًا لحركة الأمعاء الصباحية بسبب الإيقاع الطبيعي للكورتيزول، وتناول الطعام مبكرًا ينسجم مع هذا الإيقاع ويقلل الانتفاخ الليلي".

ويضيف الخبراء أن تحسين هذا الروتين يتطلب أيضًا الترطيب الكافي، ونظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف والأطعمة الكاملة منخفضة الصوديوم، مع ممارسة المشي بعد العشاء، ومكملات المغنيسيوم عند الحاجة.