أخطاء شائعة لـ"اختبار السكري".. كيف نتجنبها؟

تعد مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم من أهم الخطوات لإدارة مرض السكري بفاعلية والحفاظ على الصحة العامة. لكن ارتكاب بعض الأخطاء الشائعة أثناء الاختبار قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة؛ ما يؤثر في التحكم بالمرض ويزيد خطر المضاعفات.

وقد رصد موقع "تايمز أوف إنديا"، أبرز الأخطاء الشائعة مستعرضًا طرق تجنبها:

الاختبار في الوقت الخطأ

تتقلب مستويات السكر على مدار اليوم، وينصح بالاختبار بعد ساعتين تقريبًا من تناول الطعام، مع الالتزام بجدول منتظم لضمان نتائج موثوقة.

وخز طرف الإصبع بشكل غير صحيح

يفضل وخز جوانب الإصبع لتقليل الألم مع الحفاظ على دقة القراءة، كما يساعد تدوير الأصابع على تجنب تكوّن الكالس وتهيّج الجلد.

إعادة استخدام الشرائط

ينصح الأطباء باستخدام شرائط جديدة في كل مرة، مؤكدين أن ذلك يقلل الألم ويحد من خطر العدوى ويضمن ثقبًا أنظف وأكثر أمانًا، كما يحذر الخبراء من مخاطر استخدام شرائط اختبار منتهية الصلاحية أو مخزنة بشكل غير صحيح، مشددين على أنه يجب تخزينها في مكان بارد وجاف.

عدم تدوير مواقع الاختبار

الاستخدام المتكرر للإصبع ذاته قد يسبب ألمًا أو تندبات تؤثر في دقة القياس، لذلك يُنصح بالتبديل بين الأصابع والمواقع البديلة بهدف تحسين موثوقية النتائج.

عدم غسل اليدين قبل الاختبار

يعد وجود الأوساخ والزيوت أو بقايا السكر على الأصابع، سببًا لتشويه نتائج الفحص، لذلك يؤكد الأطباء أن غسل اليدين بالماء والصابون يضمن قراءة دقيقة لنتيجة الاختبار.

اختبار غير متكرر

تعتبر المراقبة المنتظمة ضرورية لتحديد أنماط مستويات السكر اليومية، كما أنها تمكن من اتخاذ قرارات دقيقة حول العلاج ونمط الحياة الصحي.

سوء فهم الجهاز أو مقياس الجلوكوز

إن استخدام العداد من دون معايير صحيحة أو قراءة الشاشة بشكل خاطئ، قد يؤدي إلى نتائج مضللة، وينصح الأطباء بالاحتفاظ بسجل القراءات لكونه يساعد على متابعة اتجاهات تطور السكري لدى المريض، فضلًا عن أهميته عند مراجعة الطبيب.

تنظيم الوجبات

يؤدي الإكثار من تناول الطعام إلى ارتفاع غير متوقع في السكر بسبب إفراز الجلوكوز المخزن، ويؤكد خبراء التغذية أن تناول وجبات منتظمة ومتوازنة يعزز فرص السيطرة على المرض.

يجمع الأطباء وخبراء التغذية على أن اتباع هذه الإرشادات يضمن دقة اختبارات السكر، ويتيح للأفراد اتخاذ قرارات واعية بشأن النظام الغذائي والأدوية ونمط الحياة، ويقلل مخاطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.