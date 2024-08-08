يعرف معظم الأشخاص أن الإقلاع عن التدخين أمر صعب للغاية، ويرجع كل ذلك إلى مادة النيكوتين الكيميائية المسببة للإدمان، والتي تحفز إطلاق الدوبامين في المخ لتجعلك تشعر بالسعادة مؤقتًا.

وعندما تتوقف عن التدخين، تنخفض مستويات النيكوتين في المخ، وهذا التغيير يحفز الرغبة الشديدة في التدخين.

في حين أن كثيرًا من الأطعمة يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، يقول خبير التغذية توبي كينج لصحيفة "ميرور" البريطانية، يوجد نوع واحد من الطعام فقط، يمكنه أن يخفف رغبتك الشديدة في إشعال سيجارة جديدة.

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وقال الخبير "احمل معك زجاجة من الصلصة الحارة، وعندما تشعر برغبة شديدة في التدخين، ضع كمية كافية من الصلصة على لسانك، حتى تشعر ببعض الألم".

وتابع "يوجد كثير من الصلصات الحارة التي يمكنك الاختيار من بينها، على أن تكون مصنوعة من الفلفل الحار ومستوى حرارتها 450 وحدة سكوفيل، وهو مستوى يتحمله معظم الناس".

وأوضح "معظم هذه الصلصات منخفضة السعرات الحرارية، لذا لا داعي للقلق بشأن زيادة الوزن؛ بسبب تناول الوجبات الخفيفة باستمرار، كما هو الحال مع تقنيات الإقلاع عن التدخين الأخرى".

وأنهى خبير التغذية حديثه مفسرًا "الألم الذي نشعر به عند تناول الأطعمة الحارة يفرز الإندورفين والدوبامين في أجسامنا، ما يجعلنا نشعر بالسعادة، ويزيل الرغبة الشديدة في التدخين".