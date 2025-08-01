أطعمة تتحوّل إلى "قنابل بكتيرية" في الصيف.. احذروها

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تزداد احتمالات الإصابة بالتسمم الغذائي، خصوصاً مع الرحلات، والوجبات خارج المنزل، وتراجع الانتباه إلى كيفية حفظ الطعام.

وتحذّر اختصاصية التغذية، آنا لوزون، من خمسة أنواع من الأطعمة التي تُعدّ بيئة مثالية لنمو البكتيريا في هذا الموسم.

وفي مقدمتها، يأتي البيض ومشتقاته مثل المايونيز، والتورتيا والصلصات.

وتقول لوزون: "البيض النيء أو غير المطهو جيداً قد يحتضن السالمونيلا، خصوصاً إذا تُرك في حرارة الغرفة". وتوصي بطهي التورتيا جيداً، وتناولها مباشرة، وعدم حفظ المايونيز البيتي، واستخدام البيض المبستر إن لم يكن مطهوّاً.

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ثانياً، تأتي المأكولات البحرية والأسماك، والتي تحمل خطر الإصابة بالأنيساكيس والليستيريا في حال تناولها نيئة أو غير مبرّدة بشكل كافٍ.

وتنصح لوزون بتجميد الأسماك قبل تحضير أطباق مثل السيفيتشي، والابتعاد عن المأكولات البحرية المعروضة دون تبريد.

أما السلطات الغنية بالبروتين مثل التونة، الدجاج، أو البيض، فقد تكون ناقلة للبكتيريا إذا لم تُحفظ جيداً. والحل يكون بتحضيرها وتتبيلها عند التقديم، وتبريدها أثناء النقل.

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وهناك اللحوم في حفلات الشواء أو النزهات. حيث تقول لوزون: "اللحم غير المطهو جيداً أو الملوّث بأدوات غير نظيفة يعرّضك للخطر"، وتنصح باستخدام مبردات، وطهي اللحوم جيداً، خاصة الدواجن والبرغر.

وأخيراً، الحلويات الباردة والمشتملة على الحليب أو البيض، أو الكريما، أو الناتليا، والكيك بالكريمة.. كلها تحتاج إلى تبريد دائم.

وتشدّد لوزون على أهمية استخدام حقائب حرارية وعدم الوثوق بالحلويات في البوفيهات المفتوحة ما لم تكن مبردة.

وتختم الاختصاصية بتوصية واضحة: "إذا كانت لديك شكوك، فلا تخاطر أبداً".