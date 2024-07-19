تعتبر الولادة من أهم الأحداث في حياة المرأة، لكن الحمل والولادة يجلبان العديد من التغييرات في جسم المرأة على الصعيدين التشريحي والفسيولوجي.

وفي مقابلة مع "HT Lifestyle"، أوضحت بريا سينغ، أخصائية العلاج الطبيعي لصحة المرأة، أبرز التغييرات التي تحدث أثناء فترة الحمل:

زيادة الوزن

تراخي المفاصل والأربطة بسبب هرمون الريلاكسين

تغييرات في انحناء العمود الفقري القطني

تمدد عضلات البطن لاستيعاب نمو الجنين

تغيرات في الجلد

أخبار ذات علاقة التعرض للحرارة أثناء الحمل له عواقب وخيمة على صحة الأطفال

وأكدت بريا سينغ أن هذه التغييرات هي الأكثر شيوعًا ووضوحًا، وتستدعي الاهتمام عند التفكير في العودة إلى ممارسة الرياضة بعد الولادة.

وأوضحت بريا سينغ أن التغيرات التي تحدث خلال الحمل تتطلب وقتًا للعودة إلى وضعها الطبيعي بعد الولادة.

وقالت: "يمكنك جعل عملية الاستعادة أسهل من خلال البقاء نشيطة في أثناء الحمل، حيث تساعد التمارين الرياضية على الحفاظ على اللياقة البدنية وقوة العضلات والمرونة، مما يساعد على مكافحة مضايقات الحمل، ويسهل بدء رحلة اللياقة البدنية بعد الولادة مباشرة".