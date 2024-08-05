بعد أن أثارت لاعبة الكاراتيه المصرية ندى حافظ الجدل لمشاركتها في الأولمبياد وهي حامل بشهرها السابع، طرح الأطباء عن التمارين الرياضية التي يمكن للمرأة الحامل ممارستها دون تعريض حياتها أو حياة طفلها للخطر.

وقد تشكل ممارسة بعض الرياضات تحديات صحية، إلا أن معظم الأطباء يشجعون الحوامل على ممارسة الرياضة بانتظام، لكن مع اتباع بعض الاحتياطات.

وبحسب موقع "What To Expect"، فيما يلي بعض التمارين التي يجب على المرأة الحامل تجنبها تمامًا:

الأنشطة ذات المخاطر العالية

يجب تجنب الرياضات التي تنطوي على خطر السقوط أو إصابة البطن مثل الجمباز، والتزلج على المنحدرات، وركوب الخيل.



التمارين التي تتطلب الاستلقاء على الظهر

بعد الشهر الرابع، قد يضغط وزن الرحم على الأوعية الدموية الرئيسة.

التمارين البطنية المتقدمة

مثل تمرين الجلوس الكامل، يمكن أن تسحب البطن وتسبب مشاكل للجنين.

اليوغا الساخنة أو التمارين في الطقس الحار

يجب تجنب أي تمرين يرفع درجة حرارة جسم المرأة الحامل أكثر درجة مئوية، لأن ذلك يؤثر على الدم الذي يصل للجنين.

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الحركات المفاجئة

كالقفز والارتداد، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة أو السقوط.

تمارين التوازن

قد تكون هذه التمارين أكثر صعوبة مع تقدم الحمل، ويجب استخدام كرسي أو جدار لدعم الجسم.

وإذا كنت تعانين حالات صحية معينة مثل فقر الدم الحاد، أو أمراض القلب، أو المشيمة المنزاحة، استشيري طبيبك حول إمكانية ممارسة الرياضة.

ولممارسة التمارين الرياضية بأمان، يجب الحذر والبدء ببطء، والمحافظة على النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يوميًا واستمعي لجسمك وتجنبي الإفراط في الجهد.

وإذا شعرتِ بألم غير عادي، وتشنجات أو انقباضات في الرحم، وضيق شديد في التنفس يجب عليك الاتصال فورًا بالطبيب.

تذكري دائمًا أهمية الاستماع لجسمك والحصول على الضوء الأخضر من طبيبك قبل ممارسة الرياضة.